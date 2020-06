Inter-Hakimi, passi avanti. Un nuovo indizio arriva dalle parole di Marc Zorc, direttore sportivo del Borussia Dortmund. Intervenuto a Sky Sport DE a pochi minuti dalla sfida contro l'Hoffenheim, Zorc ha ha dichiarato: "In merito ad Hakimi, ci sono stati nuovi sviluppi negli ultimi giorni. Il prezzo richiesto sarà sicuramente più alto e perciò abbiamo deciso che non potevamo più proseguire con lui". Zorc fa riferimento alle richieste del Real Madrid, proprietario del cartellino del marocchino, vicino all'Inter per una cifra di circa 40 milioni.