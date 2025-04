Il dramma di Alisson: "Mi chiamarono e mi dissero che mio padre era morto annegato. Il goal per lui e la 'scelta' di non andare al funerale"

AFP/Getty Images

Tornatocon il, il portiere dei Reds,, si è raccontato a 360 gradi con una lettera scritta di sua mano per The Players Tribune e ha ricordato uno dei momenti più tragici della sua vita,morto nel febbraio 2021 dopo esserein un lago vicino al ranch della famiglia."Quando ho ricevuto la chiamata che mi informava della morte di mio padre,C'era un oceano di mezzo. Ero a, nel bel mezzo della stagioneLa sua scomparsa è stataun completo shock. Mia madre mi ha chiamato e mi ha detto che c'era stato un, cheRicordo di essermi sentito così perso. Sembrava impossibile che mio padre fosse davvero scomparso. Era, come si dice,L'uomo più forte che potessi mai conoscere, un uomo

"Alla sua morte, mi sono sentitoDovevo continuare a ricordarmi che stavamo lottando per un posto tra le prime quattro"."È stato ancora più difficile perchée spostarsi per tornare a casa era. Mia moglie erae il COVID si era riacutizzato in Brasile. Il suo medico le ha ribadito comeIn quel momento, per uscire dal paese e tornare qui,Pensare di tornare dal funerale di mio padre e di essere in una stanza d'hotel da solo per due settimane era difficile, ma ancora peggio eraEra nel pieno della gravidanza e qualsiasi cosa poteva succedere. Fu un dolore enorme anche per lei. Amava tantissimo mio padre, anzi scherzavamo spesso sul fatto chele dava sempre ragione quando discutevamo.

"Ho dovuto chiamare mia madre e mio fratello per spiegare la situazione. Quella è stataAbbiamo pianto molto, ma alla fine ho capito chenonostante fosse difficile. Così avrebbe voluto, e questo era il modo migliore per onorare la sua. Abbiamo dovuto guardare il funerale via FaceTime tramite il telefono di mio fratello.In quel momento, per quanto strano possa sembrare, dimentichi che segui tutto su uno schermo. Tutti i tuoi ricordi e il tuo amore superano la distanza, e parli con tuo padre nell'eternità. Non avevo più nulla da dirgli. L'unica cosa che potevo dire era ''. Non solo per essere stato mio padre, ma per essere stato mio amico".

"Nei due o tre giorni successivi mi sentivo come avvolto in una. L'unica cosa che ricordo sono tutti i fiori che sono arrivati a casa nostra. Da. Tutti i miei fratelli. Hanno tutti inviato fiori con le loro condoglianze. E non erano solo i miei compagni di squadra — Pepe Carlomi hanno persino inviato lettere di supporto. Mi ha davvero toccato il cuore. Ogni 10 minuti, c'era un bussare alla nostra porta e un corriere che arrivava con fiori."Il portiere ripercorre tutti i suoi ricordi del padre, da quando era giovane e giocava con lui e il fratello maggiore in salotto. "Mio padre tornava stanco a casa dopo una lunga giornata a lavoro, se ne stava sul divano e noi volevamo che giocasse con noi. E lui prima ci diceva che era troppo stanco poi, dopo un secondo, si buttava a terra, spostava il divano e ci prendeva in braccio. "Noi fingevamo di essereHo tantissimi ricordi del genere, sono così vividi, posso ancora sentirli, odorarli. Mi sembra ancora di sentire mia madre nell'altra stanza che cucina, sentire l'odore dei vestiti di mio padre, vedere le sue mani enormi da ex portiere come fosse ieri. I suoi amici mi dicevano che fosse un folle in portami dicevano.

"Non dimenticherò maiMi chiamò e io mi sentivo davvero in colpa per il fatto di aver dovuto saltare degli allenamenti.. Non era solo un allenatore per me, era unMe lo ricordo ancora quando, dopo un goal diall'Everton, entrò in campo come un pazzo per venire ad abbracciarmi. Ogni tanto rivedo quella clip sul mio telefono e rido ogni volta. Ma ci sono tantissimi momenti che porto con me con lui, quelli che nessuno poteva vedere. Quando per esempio, dopo le vittorie, ci sedevamo nel retro del bus e festeggiavamo le vittorie con una birra insieme da veri tedeschi e brasiliani.. Tutti i giocatori si accordarono per pagarmi un volo privato per andare al funerale, così che io non dovessi occuparmi di organizzarmi o altro", ricorda il portiere che poi si era trovato davanti al bivio: andare al funerale da solo o restare con la moglie incinta.

"Senza i miei compagni e senza il club non ce l'avrei fatta a superare quel momento.. Mi comparivano dei flash di lui che stava a bordo campo a seguire le partite quando ero piccolo, ricordavo di quando andavamo a pescare.Tre mesi dopo la morte di mio padre, nacque, il mio terzo figlio. Per me e mia moglie fu una sorta di rinascita. Sei giorni dopo la sua nascita, successe una cosa che ancora oggi faccio fatica a spiegarmi.Però era una di quelle giornate in cui nulla va nel verso giusto.Da portiere in situazioni così ti senti inutile, te ne stai nella tua area e aspetti.Arrivai in area ma non avrei mai pensato di poter segnare, ero lì giusto per creare un po' di caos. Poi vidi arrivarmi la palla sulla faccia, spostai la testa, caddi e mi sentii abbracciato da tutti. TGiocavamo ancora negli stadi vuoti e l'unica cosa che sentii era stato l'amore dei miei compagni, gli stessi che mi avevano aiutato a superare il momento più difficile della mia vita.Negli spogliatoi poi mi chiesi se l'avesse visto, se mi stesse guardando. Da piccolo credevo poco, credevo in un Dio distante ma è in momenti come questi che realizzi che Dio è molto più vicino di quello che tu immagini".