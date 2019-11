La, l'ultima Pasqua in tempo di guerra, in unae dove scarseggiano pane e latte,Gli anni'40 degli italiani sono anni davvero tremendi:portando al definitivo collasso dell'economia e della tenuta sociale. Il 25 luglio del 1943 viene dimissionato Benito Mussolini, ma è successivamente alla pubblicazione dell'armistizio dell'8 settembre che il Paese precipita nel caos. Gli Alleati entrano a Napoli, i nazisti invadono dal nord,si costituisce nel Comitato di Liberazione Nazionale (C.L.N.) mentre Mussolini, dopo essere stato liberato dai nazisti, proclama la Repubblica Sociale Italiana., con le principali vie di collegamento distrutte dai continui scontri e bombardamenti.Nei mesi successivi alla caduta del regime fascista. La stessa Federazione, ancora controllata dalla repubblica di Salò,che si sviluppa su base locale nell'alta Italia e che alla fine – luglio 1944 – verrà vinto dalla squadra dei Vigili di La Spezia, mentre nelle condizioni difficili di Roma “città aperta” la Lazio vince il campionato romano. Poi più nulla, o quasi. Come detto gli eventi storici e bellici hanno il sopravvento e di calcio se ne giocherà sempre meno.gli italiani hanno altro per la testa, devono sopravvivere e c'è poco tempo per il calcio. Soprattutto la semi paralisi dei trasporti e la rottura dell'unità federale con la FIGC a Milano e l'organizzazione del calcio al sud affidata a Fulvio Bernardini, comportano un ritorno ad un'organizzazione pionieristica con tornei regionali e locali: tra gli altri, a Genova nei primi mesi del 1945 si gioca la Coppa Città di Genova, a Roma la seconda edizione del campionato romano vinto questa volta dalla Roma e, con l'incasso destinato agli sfollati e la partita dedicata alla memoria di Pio Marchi, ex calciatore juventino morto nel bombardamento di Torino del dicembre 1942. Lo scrittore torinese Nico Ivaldi nel suo bel libro Derby di guerra. Juve-Toro 1° aprile 1945 racconta per la prima volta in maniera minuziosa quell'amichevole che in fondo di amichevole non ebbe nulla.. Accorrono in tanti a vedere la partita, tra la maggioranza composta da fascisti e soldati tedeschi ci sono anche alcuni partigiani che desiderano passare due ore senza pensare alle afflizioni. Il Torino è campione d'Italia in carica, ha vinto l'ultimo campionato che si è disputato prima dell'interruzione, avendo la meglio sulla tenace resistenza del Livorno, il primo di cinque scudetti consecutivi; la Juventus, che i suoi cinque scudetti consecutivi li aveva già vinti negli anni'30, è ormai diventata la squadra di riferimento nel panorama italiano. Insomma, per dirla come Ivaldi la dice nel suo libro, si affrontanoLa Juventus è quella di transizione del patron Dusio, quella che negli anni più bui della guerra viene denominata, il Torino è già quello di Ferruccio Novo che sempre in quegli stessi mesi assume comestranezze dovute al fatto che entrambi i presidenti cercano in ogni modo di evitare ai propri calciatori la chiamata alle armi.Quella soleggiata e mite domenica di Pasqua le due squadre si presentano in campo con queste formazioni:Sentimenti IV, Foni, Rava (cap.); Depetrini, Parola, Capaccioli; Sentimenti III, Borel II, Raccis, Lushta, Conti;Bodoira, Di Gennaro, Ferrini; Castelli, Ellena, Baldi III; Ossola, Loik, Gabetto, Mazzola (cap.), BarberoDopo tre minuti l'arbitro a seguito di un fallo di Ferrini su Raccis indica, deciso, il dischetto del rigore a favore della Juventus, se non che, corso verso l'area, “fa una strana danza col corpo e con le mani” e annulla la propria decisione, tra le vibranti proteste dei bianconeri che, peraltro, pochi minuti dopo riescono a passare in vantaggio.Prima c'è un fallo di Capaccioli su Loik, quindi la “rappresaglia” di Ellena che falcia Raccis ed infine Mazzola che sferra un calcio nel deretano a Borel “reo” di averlo irriso facendogli passare il pallone sopra la testa., tanto che i soldati tedeschi entrano in campo per cercare di ristabilire l'ordine imbracciando, ma dagli spalti parte un colpo, poi un altro e un altro ancora.“(...) Le pallottole sibilavano sopra le teste imbrillantinate dei giocatori, che si bloccarono terrorizzati. Lo stadio ammutolì. I giocatori smisero di darsele. E qualcuno di loro, nel dubbio, si gettò a terra, non si sa mai. Intanto gruppi di tifosi cominciarono a guadagnare l’uscita, terrorizzati”.Passano lenti alcuni minuti.di santa ragione, tanto che l'arbitro sospende la partita. I calciatori non fanno in tempo a guadagnare la via degli spogliatoi che le mitragliatrici dei soldati tedeschi riprendono a sparare in aria, mentre dagli spalti in risposta si odono altri colpi di pistola. Ancora minuti che trascorrono lentissimi, quindi tornata, si fa per dire, la calma in uno stadio ormai semi vuoto l'arbitro ordina di riprendere il gioco tra lo sbigottimento dei calciatori.una partita ormai davvero inutile, chiedono più volte all'arbitro di farla finita, poi, la pelle è salva. Per Torino e l'Italia nei giorni successivi sarebbe iniziata la battaglia finale verso la libertà.