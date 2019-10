Contro la Grecia la– poi mica tanto, come vedremo – maglia verde.: doveva anche in quel caso simboleggiare una “rinascita”, segnò l'inizio di un percorso quadriennale che portò la Nazionale ad un piccolo grande dramma. Calcistico, s'intende.– come sappiamo –. Con la terza gara della sua storia, l'Italia il giorno dell'Epifania del, in occasione della prestigiosa sfida di Milano contro l'Ungheria. Che quel colore volesse essere un omaggio alla Casa regnante o al terso e limpido cielo italiano come riporta Carlo Chiesa nella sua La Grande storia del calcio italiano non è dato sapere con certezza. Fatto, come peraltro anticipato dal Corriere della Sera del 31 dicembre:“(...) Siamo informati che la squadra nazionale avrà finalmente una sua propria divisa: una maglia di colore bleu marinaro, con sul petto uno scudo racchiudente i colori italiani”Il debutto dell'azzurro avviene in una giornata fredda e nebbiosa, con cataste di neve spalate dal campo la mattina stessa. È un debutto infelice poiché l'Italia perde contro l'Ungheria ma è l'inizio di una lunga, lunghissima storia d'amore tra la Nazionale e il colore azzurro, declinato in varie sfumature.che, se da un punto di vista politico ha significato la restituzione di Trieste all'Italia, da quello calcistico ha visto la Nazionale disputare un deludente mondiale svizzero certificando la fatica di tutto il movimento a risollevarsi e a riprendersi dalla tragedia di Superga. Dopo il fiasco dei mondiali del 1954 la Nazionale viene affidata ad una sorta di commissione formata da Schiavio, ex campione del Bologna, da Luciano Marmo, factotum del Novara, e da Luigi Tentorio, dirigente dell'Atalanta. Come allenatore viene scelto quello dell'Inter, quel Alfredo Foni che aveva vinto due scudetti. La prima partita del dopo mondiale è programmata per il 5 dicembre a Roma contro l'Argentina.- come si faceva un tempo – per non creare confusione cromatica con la maglia albiceleste dei sudamericani. Il verde porta bene perché quell'Italia vince – convincendo – 2 a 0, purtroppo però quel verde che doveva in qualche modo portare entusiasmo per il nuovo corsoin Svezia, toccando il punto più basso della sua ultra centenaria storia, poi miseramente ripetuto 60 anni dopo, come bene sappiamo., soprattutto se consideriamo le similitudini di significato che la Federazione, come quella di allora, ha voluto dare all'iniziativa: il verde della maglia italiana per la Federazione vuole significare una “rinascita” che se oggi per il futuro si spera effettiva, negli anni'50 quella stessa speranza venne completamente disattesa. Credo però che più puntuale sia porre l'attenzione su altri aspetti, aspetti che portano a ritenere la scelta federale non certo da bocciare a priori, bensì da analizzare più profondamente.. Il verde è uno dei tre colori della bandiera italiana e richiamarlo in una delle maglie di riserva della Nazionale non può certo far gridare allo scandalo. Perché intendiamoci: la maglia verde è stata presentata come terza divisa, l'azzurro è e resterà sempre il colore della maglia ufficiale. Piuttosto credo vada apprezzato il lavoro di ricerca volto ad elaborare un aspetto storico che per diversi anni ha legatoche – è parere di chi scrive – non dovrebbe limitarsi al solo ambito sportivo ma dovrebbe invece permeare ogni aspetto della nostra vita.Insomma, che il verde sia un tentativo di rivisitare la storia della Nazionale, o un simbolo per uno anche solo unache accenda il dibattito e l'attenzione sulla Nazionale di Mancini, è comunque da apprezzare, nella speranza che il percorso che oggi si inizia in verde porti ad una meta ben diversa da quella (non) raggiunta oltre sessant'anni fa.(Alessandro Bassi è anche su http://storiedifootballperduto.blogspot.it/