Il ds del Botev Plovdiv, Asen Karaslavov, ha parlato in conferenza stampa: "Iliev? Ci sono state tante speculazioni. A dicembre ci ha contattati l'Ajax, siamo stati ad Amsterdam a vedere le loro strutture. L'agente mi ha poi detto che non era il posto giusto. Ci ha contattati l'Inter, la decisione dell'agente era mandare il ragazzo a Milano. Abbiamo mantenuto delle percentuali sulla rivendita, ci sono bonus per le presenze in prima squadra. Quando apre il mercato in Italia, il trasferimento di Iliev sarà registrato. Non ci sarà alcun impedimento, tutto è finalizzato".