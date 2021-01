Ilfa sul serio per Arkadiusz, attaccante del, in scadenza di contratto e fuori rosa nei partenopei. L’OM ha alzato il pressing per il polacco, alzando la propria offerta, inizialmente da 7 milioni, a 10 (bonus compresi) , vicina a quei 15 che chiedeva inizialmente De Laurentiis per l’ex Ajax.Ulteriori conferme arrivano oggi anche dal direttore sportivo del club francese, Pablo Longoria, che a Telefoot ha dichiarato: “È un mercato dove abbiamo la nostra strategia. Ci sono tante voci sulla stampa, Milik è tra i migliori in Europa ma ci sono anche altri obiettivi. Siamo pronti, lavoriamo con passione su più alternative. In queste circostanze difficili, vince chi è più calmo”. Parole che sottolineano, ulteriormente, la volontà di puntare su Milik. Ma che, allo stesso tempo, mettono fretta al Napoli: se non dice sì, l’OM potrebbe virare su un altro obiettivo.