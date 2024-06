Getty Images

La trattativa per l'arrivo disulla panchina delè arrivata alle battute finali e nei prossimi giorni dovrebbe chiudersi. A confermarlo è stato il ds della società veneta,, ai microfoni di Sky. "Chi sarà il prossimo allenatore? Di Francesco è uno dei profili che ci interessa ma vediamo nei prossimi giorni. Dobbiamo prima risolvere la questione Vanoli che può essere si chiuderà in settimana. L'allenatore nuovo deve avere motivazione forte e quello che ha dimostrato anche Vanoli è credere nel progetto".

Il Venezia per lasciar partire l'allenatore vuole che venga pagata la clausola da 1 milione di euro che lo lega al club veneto, il Torino ha chiesto uno sconto e in questi giorni le parti hanno lavorato per arrivare a un accordo. C'è già invece l'intesa tra lo stesso Vanoli e la società granata, con un accordo già trovato sulla lunghezza del contratto e sullo stipendio che il tecnico percepirà sotto la Mole.