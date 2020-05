Il ds dell'Hammarby ai microfoni di Expressen si è esposto pubblicamente sulla possibilità di vedere l'attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic nel club svedese di sua proprietà: "Se c'è la possibilità di acquistare Ibrahimovic? Probabile...È probabile, penso di si. Ma solo Zlatan lo sa. Al momento lui non ha detto nulla a riguardo e io non devo di certo dirgli che lo vogliamo qua. Ormai ho capito com'è fatto, lui non si esporrà fino a quando non sarà sicuro al 100%, ma ovviamente a noi l'ipotesi piacerebbe molto".