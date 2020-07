Quando sul mitico Guerin Sportivo si iniziava a parlare degli imminenti mondiali di Argentina del 1978 uno dei giocatori maggiormente citati era proprio questo, con una carriera e con statistiche tutte particolari. Dalla serie C argentina alla Nazionale in meno di tre anni e con uno score tra presenze e reti che facevano pensare ad un centrocampista offensivo o a un ala piuttosto che ad un difensore centrale. Quando dopo tanti elogi su questo giocatore, autentico leader dei biancocelesti, vidi sempre sul Guerin Sportivo la sua foto con la casacca della Nazionale argentina fu “amore” a prima vista:, (ereditata da poco da Carrascosa, altra storia meravigliosa di cui potete leggere qui su Calciomercato) faccia da duro vecchia maniera e quattro dita buone più alto di tutti quelli nella foto !e soprattutto una elevazione assolutamente pazzesca, mi venne il dubbio che poi tanto alto Passarella non lo era … e infatti scoprii di li a poco che non solo era alto 174 centimetri ma che in tutte le foto ufficiali si metteva rigorosamente in punta di piedi, sembrando così almeno 10 cm più alto !, duro ai limiti del penale nei contrasti, bravissimo nel far ripartire l’azione che fosse uscendo palla al piede dalla difesa oppure con lanci millimetrici di oltre 40 metri. Letale nei calci di punizione e dal dischetto era virtualmente “immarcabile” nel gioco aereo. Aveva una elevazione assolutamente pazzesca, da NBA o da pedana da salto in alto.che non aveva mai negato di tifare spudoratamente per i biancocelesti in quel Mondiale, essenzialmente proprio perin quella eccellente squadra., con un Paese schiacciato da una delle più sanguinarie dittature del 20mo secolo.dove praticamente in ogni quartiere esiste una squadra di calcio professionistica. La sua grinta, ancora più ammirevole se unita alla sua piccola statura, e la sua bravura nel gioco aereo fin da ragazzino, non passa però inosservata ai grandi Club della Capitale. Prima il Boca Juniors, poi l’Independiente e infine l’Estudiantes offrono un provino al piccolo e determinato ragazzino con la faccia da indio, ma le cose, per un motivo o per l’altro, non vanno come sperato.Non certo lui che da bambino prima si ruppe una gamba in un incidente automobilistico insieme al nonno materno (e per questo motivo si impose di imparare a giocare con la gamba sinistra, quella sana, tanto poi da diventare un mancino puro) oppure quando in una partita ricevette un colpo alla testa che fece addirittura pensare al peggio … salvo poi tornare in campo la settimana successiva !dove però Daniel ci mette davvero un attimo ad imporsi come assoluta promessa del calcio argentino., ricevendo entusiastiche recensioni su quel piccolo terzino (si perché allora Passarella, dopo un inizio all’ala, giocava terzino sinistro) e soprattutto dopo averlo visto in azione in un’amichevole contro la Nazionale Argentina di cui “El Cabezon” era allora il D.T.,Gli viene dato ben presto la maglia numero 6, quella assegnata al libero. Passarella, dopo un breve periodo di adattamento, inizia a fare quello che sa fare meglio: organizzare la difesa con le sue proverbiali urla o con i rimbrotti, tutt’altro che gentili, ai compagni di squadra rei di non applicarsi totalmente alla causa come lui pretendeva. Non furono pochi quelli che fecero un po’ fatica all’inizio ad accettare che un ragazzino, assai più giovane di tanti compagni di squadra, si permettesse di guidare e rimproverare con assiduità, in partita come in allenamento, compagni più anziani e già affermati., ma erano vere e indiscusse qualità di leadership che di li ad un paio di stagioni gli vennero riconosciute perfino nella Nazionale del “Flaco” Menotti che si apprestava a conquistare il primo mondiale della storia del calcio argentino.in testa, a richiedere le prestazioni di Passarella. Ma “El caudillo” amava il River e i tifosi e i dirigenti amavano lui.che, almeno fino al 1981, fu una delle più grandi squadre non solo del Sudamerica ma di tutto il panorama mondiale, zeppo di campioni del calibro di Luque, Fillol, Tarantini e del giovanissimo Ramon Diaz. Anche perchédove la formazione argentina partiva con la fondatissima speranza di ripetere i fasti di quattro anni prima. Si perché ad una squadra già fortissima e ancora più esperta si era aggiunto un ragazzino di 21 anni di nomee pur non demeritando in nessuno dei due match del secondo turno, l’Argentina fu sconfitta prima dall’Italia di Rossi & co. e poi dal Brasile delle grandi star Zico, Socrates e Falcao.A vincere la battaglia per ottenere le sue prestazioni è una società non di primissimo piano, ma ambiziosa e soprattutto abbondantemente irroratal’allenatore della Fiorentina di allora, De Sisti, vuole limitare sia la sua sfera di influenza calcistica (nessuna scorribanda offensiva ma libero tradizionale dietro tutti i compagni) e personale (“sei uno dei tanti, qui l’unico che comanda sono io”).a fare ciò che il mister richiede limitandosi a dare il suo apporto in fase offensiva solo sui calci piazzati. Però questo senso di abnegazione, questa sua grinta immensa nel voler comunque dare il suo contributo pur “auto-castrando” alcune della sue migliori qualità, convince anche i più scettici e. Al termine della stagione, forse la sua migliore in viola, la Fiorentina e i Pontello decidono di prescindere da lui, più per ragioni economiche e personali che tecniche e così. Queste sue stagioni all’Inter sono purtroppo ricordate anche per un brutto episodio in cui il suo “sangre caliente” e la scarsa capacità di autocontrollo nei momenti agonistici più accesi, tocca purtroppo il culmine; durante una partita dell’Inter a Genova contro la Sampdoria, con l’Inter sotto di un gol, untarda nel consegnare la sfera a Passarella per la rimessa da fondo campo.(proprio la classica entrata a gamba tesa). Ovviamente si scatena un putiferio su tutti i mezzi di informazione, Passarella viene tacciato come un orco brutale e violento e nonostante le ripetute ammende e scuse dello stesso Passarella la sua immagine è inevitabilmente offuscata., girovagando per il mondo per diversi anni guidando anche l’Argentina ai mondiali del 1998 e poi la Nazionale dell’Uruguay a quelli del 2002. Nel 2006 torna all’adorato River per poi assumere, dal 2009 al 2014, il ruolo di Presidente del Club.Anche qui dà l’ennesima dimostrazione di un carattere di una forza quasi indomabile:, tra minacce di morte, offese e ingiurie a tutti i livelli. Non molla: rimane al vertice del club, riportandolo, insieme al bravo Matias Almeyda nelle vesti di allenatore, nella massima serie. Nella stagione successiva arriva addirittura al titolo (con l’amico Ramon Diaz in panchina.: è proprio “El Caudillo” che nel giugno del 2014 al posto del dimissionario Ramon Diaz convince a sedere sulla panchina del River Plate il giovane, ex grande centrocampista del Club ma con alle spalle solo una breve esperienza in Uruguay come tecnico. Anche qui infinite polemiche e discussioni sulla scelta di Passarella, soprattutto da parte di chi considera “El Muñeco” ancora troppo acerbo per una responsabilità del genere.(questo il soprannome da bambino di Passarella) erae Angel Clemente Rojas detto “Rojitas” era il suo grande idolo.Nel 1970, vincendo la concorrenza di diversi club argentini, il Boca Juniors offre a Passarella la possibilità di entrare nel settore giovanile.E’ ospite per quasi tre mesi della pensione nella cittadella sportiva del Club, la famosa “Candela”.Il Responsabile del settore giovanile Bernardo Gandulla gli dice che può lasciare il suo lavoro di operaio a Chacabuco e di considerarsi un calciatore del Boca.Pochi giorni dopo come nuovo coach della squadra Juniores del Boca arriva un certo Campos … che dopo un paio di allenamenti fa sapere al Club che a lui Daniel Passarella non serve.con la coda tra le gambe … eIn quegli anni non c’è nulla che pare andare per il verso giusto. Le frustrazioni si susseguono senza soluzione di continuità.. Passarella viene utilizzato come centrocampista centrale. Il Mister, “El Pipo” Ferreiro, è entusiasta. Comunica al padre di Daniel che gli verrà offerto un contratto.Quando finalmente tutti i documenti sono pronti si accorgono che il termine per i trasferimenti è chiuso.. Tre mesi in prova, tutto pronto per la firma quando arriva una mezza rivoluzione al Club. Metà dirigenza e quasi tutto lo staff tecnico viene sostituito, compreso “El Cochero” Antonio che aveva espressamente chiesto l’acquisto di Passarella.Terzo mesto ritorno a Chacabuco …“Basta. Io provini non ne faccio più. Rimango a Chacabuco e chi mi volesse viene qua ad acquistarmi”.E’ il padre a convincere “El Mocho” a non mollare.“Figliolo, quelli bravi prima o poi emergono sempre. Arriverà anche il tuo turno”.Tutto vero. Nel 1973, quando Passarella ha già ormai venti anni, è un piccolo Club, il Sarmiento de Junin che disputa la Primera C (la terza divisione del campionato argentino) a metterlo sotto contratto.Dopo diversi mesi a scaldare la panchina sotto la direzione di Mister Villafane al Club arriva “El Tucumano” Hernandez. Lo inserisce immediatamente in squadra come terzino sinistro. Passarella “esplode”. Gioca a livelli altissimi, diventa inamovibile nel Club e conclude addirittura la stagione con la bellezza di 15 reti come bottino personale.. A Junin, cittadina della provincia di Buenos Aires situata sulle rive del fiume Salado del Sur, arriva per una amichevole la Nazionale Argentina, guidata all’epoca dal “Cabezon” Omar Sivori.Il giorno prima della partita si fa male il terzino sinistro della nazionale argentina Antonio Rosl ePer tutti sarebbe considerata un’occasione d’oro.. Non mi interessa giocare con la Nazionale. Se dovessi fare una buona partita tutti direbbero che sarebbe solo perché gioco in mezzo ai migliori giocatori del paese.”Ne viene fuori un mezzo caso ma Passarella non molla.Il giorno dopo scenderà in campo con il Sarmiento, nella “cancha” sarà uno dei migliori giocando in marcatura sul grande attaccante del Boca Ramon “Mané” Ponce e attirando inevitabilmente l’attenzione dello stesso Sivori e che consiglierà caldamente al “Pipo” Rossi, allenatore del River Plate, l’acquisto di quel terribile e testardo ragazzino.E’ proprio nel famoso “Torneo del Verano” ad inizio del 1974 che Nestor Rossi intende far esordire il giovane Passarella.Non in una partita qualsiasi ma addirittura nel “Superclasico” del calcio argentino: contro il Boca Juniors.“Figliolo te la senti di giocare in una partita così importante ?” chiede il tecnico a Passarella.“Mi perdoni mister. Io me la sento eccome ! … il punto è se lei se la sente di mettermi in campo” è la brillante risposta di Passarella.avendo fatto parte della rosa sia nel 1978 (dove si rivelò al mondo come uno dei migliori difensori del pianeta) e anche nel 1986 dove a causa di guai fisici non poté comunque giocare neppure un minuto.con la sua Argentina nei mondiali organizzati nel paese durante la sanguinaria dittatura di Videla.in quella notte di Buenos Aires.La storia che racconta di quella fascia da capitano lasciata vacante dal “Lobo” Carrascosa, autentico braccio destro di Cesar Menotti nell’Huracan prima e nella Nazionale argentina in seguito, è una delle più dibattute della storia del calcio argentino.Fatto sta che fra la sorpresa di molti Cesar Menotti elegge proprio l’allora 24enne Passarella come capitano della sua Nazionale.saranno proprio le sue doti di leadership a impressionare gli osservatori durante quel Mondiale.chiuso con l’eliminazione al secondo turno per merito degli azzurri di Bearzot, la Federazione Argentina decide un cambio radicale: al posto di Cesar Menotti, convinto offensivista e ligio alla tradizione più pura del calcio argentino fatto di creatività e tecnica arriva Carlos Bilardo, “figlioccio” di Osvaldo Zubeldia, famoso manager dell’Estudiantes che faceva della preparazione fisica e della organizzazione difensiva (e di un gioco duro e intimidatorio) i suoi dogmi assoluti.Togliergli la fascia è un conto, farlo fuori dall’undici titolare (come vorrebbe Dieguito) è un altro.Soprattutto quando nella partita decisiva per le qualificazione al Mondiale messicano contro il Perù è proprio Passarella a fornire a Ricardo Gareca lo splendido assist per il gol decisivo.… La “vendetta di Montezuma” e qualche strano giochetto politico provvederanno però a togliere a Passarella la possibilità di vincere sul campo il suo secondo mondiale.Per chiudere un dato che forse racconta meglio di tante parole la grandezza di questo difensore centrale.