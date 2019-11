Il 'Fenomeno' Ronaldo vuole allargare i propri orizzonti nel mondo del calcio. L'ex attaccante brasiliano dell'Inter, proprietario del Valladolid in Spagna, ha dichiarato al Web Summit di Lisbona: "Ho preso il Valladolid perché ero in cerca di un club da comprare. Ero in Russia e ho ricevuto una telefonata, mi proponevano il club ed era quello che cercavo. E' una società con una storia di 90 anni, parecchi passati in Liga, la squadra di una città molto vicina a Madrid con 300mila abitanti. Il prezzo era vantaggioso e l'affare è andato in porto. Non pensavo avrei sofferto così tanto nei fine-settimana, ma stiamo andando bene e sono molto felice".

"Prima avevo provato anche in Inghilterra, ma la Premier è molto cara e anche la Championship lo è. Ho cercato anche in Portogallo e in realtà continuo a farlo...".