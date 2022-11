Serata da dimenticare quella di ieri sera per la Lazio. Non è così invece per la Roma, che nonostante la fatica accede ai playoff per restare in Europa League. Tanti gli sfottò di questa mattina nei confronti dei biancocelesti ma uno ha attirato l'attenzione più di altri. Sui social, nello specifico sotto un post di Sky inerente alla partita di ieri a Rotterdam, spunta il like dell’ex giallorosso Florenzi per l’eliminazione della squadra.