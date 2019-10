Ore, giorni delicati in casa Milan: le quattro sconfitte in sei partite, infatti, preoccupano i tifosi e gli addetti ai lavori. Punta dell'iceberg è stata la contestazione della Curva Sud, che domenica ha abbandonato il secondo anello blu a metà secondo tempo in segno di protesta. A gettare ulteriore benzina sul fuoco ci pensa Rafael Boban, figlio di Zvonimir. Attraverso Instagram, infatti, Boban jr ha risposto ad alcune domande dei tifosi. All'hashtag #giampaoloout commenta: "Vedremo cosa succederà" e in merito ad Allegri dice: "E' molto forte". Chiusura con una frecciata a Giampaolo: "Se il problema sono l'allenatore o i giocatori? Abbiamo giocatori di grande qualità, credo che il problema sia l'allenatore".