L'intento dell’attore è quello di mettere in evidenza come spesso la cronaca sia differente a seconda del protagonista, nonostante la storia da raccontare sia pressappoco la stessa. In questa sessione di mercato l'Interha fatto sì che il difensore brasiliano si rimangiasse la parola data ai nerazzurri e per settimane su social e carta stampata non sono mancate, lo ha fatto mettendo in attesa per settimane i rossoneri, dopo aver raggiunto un accordo con Maldini da mesi. L'hanno spuntata i francesi, cui Sanches ha anche dato il tempo di sfoltire la rosa affinché liberassero spazio per lui. Qualche settimana prima invece era stata la volta di, che ha offerto al Lille più soldi rispetto a quelli che mettevano a disposizione i rossoneri. Un altro affare sfumato dopo mesi di trattativa.E questo è quanto Gianfelice, figlio dell'indimenticato Giacinto Facchetti, ha voluto evidenziare con un commento (in una storia Instagram dal proprio profilo) a un vecchio articolo che dava