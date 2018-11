Si tratta solamente di una foto, scattata col suo idolo in occasione della partita di Champions League tra Juventus e Manchester United, ma il fatto che il figlio del vicepresidente bianconero venga immortalato in compagnia di Paul Pogba è pur sempre una notizia. Pavel Nedved jr, figlio dell'ex centrocampista e oggi braccio destro di Andrea Agnelli, ha postato sulla propria pagina Instagram una foto scattata in compagnia del giocatore francese, accolto con grandissimo affetto dai suoi vecchi tifosi allo Stadium. Un tributo particolarmente apprezzato da Pogba, che a Manchester non si è mai espresso al meglio, anche a causa di un rapporto complicato con José Mourinho, e il popolo juventino sogna in qualche modo il suo ritorno dopo l'addio nell'estate 2016.



Un'operazione ad oggi complicatissima a causa dei costi, tra cartellino e ingaggio ma, incalzato dai media italiani al termine della partita della scorsa settimana, il campione del mondo non ha chiuso del tutto la porta a questa suggestione. Che questa foto sia un ulteriore indizio?