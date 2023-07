Il figlio del senatore ed ex-Premier Mattero Renzi, Francesco, riparte dagli Stati Uniti. Dopo essere cresciuto nel settore giovanile dell'Udinese, dopo aver debuttato in Seri C con la Pistoiese, e aver giocato l'anno scorso nel Prato, l'attaccante si trasferisce in Florida nel soccer team della Florida International University, I FIU Panthers.



Questo l'annuncio: "Un pericoloso cecchino che arriva dall'Italia".