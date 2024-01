Il Flaco Pastore, ex Palermo e Roma, può tornare in Argentina: proposto al Boca Juniors

Svincolato da giugno, il Flaco Javier Pastore sta cercando di trovare un club che possa ridargli spazio e continuità. Classe 1989, a 34 anni non si sente ancora finito e, nonostante un prossimo intervento all'anca a cui dovrà sottoporsi, sta lavorando per trovare subito un club che possa consentirgli di tornare in campo il prima possibile.



Ex-Palermo, squadra in cui è esploso in Europa, 7 anni al Paris Saint Germain ha avuto l'ultimo grande trasferimento europeo firmando dal PSG alla Roma in un'avventura ricca di alti, ma soprattutto di bassi al punto da arrivare a chiudere l'avventura in giallorosso da svincolato. Poi le parentesi all'Elche e al Qatar SC con cui da giugno 2023 si è svincolato.



Oggi è stato proposto alla dirigenza del Boca Juniors per tornare in Argentina dopo gli esordi con Talleres e Huracan. Secondo Tyc Sport lo sfalzamento dei campionati rispetto all'Europa gli permetterebbe di ottenere un contratto annuale che lo porterà al 31 dicembre 2024 a disposizione di Diego Martinez.