Davide, ha parlato in conferenza stampa per calmare gli animi dei tifosi e illustrare i piani futuri:. Tutta la documentazione sarà inviata a breve online. Siamo alle battute finali. Ora c’è una novità, c’è l’analisi della documentazione da parte della Covisod che sarà analizzata nell’arco di 4-5 giorni e tutte le 160 società iscritte verranno passate al vaglio della Covisod. È stata una procedura più articolata quest’anno. Lo staff ha lavorato intensamente per fare l’iscrizione.. L’anno scorso in questi giorni avevamo preso la società e in un anno credo che abbiamo fatto tanto. Non è stato un anno facile, perché pieno di imprevisti, contrattempi e sappiamo bene a quali difficoltà siamo andati incontro. Credo che gli step più importanti siano stati rispettati. Siamo al lavoro per far ripartire il settore giovanile, abbiamo permesso la realizzazione di uno stage dei portieri e stiamo lavorando sul manto erboso dello Zaccheria. Abbiamo rinnovato l’accordo con il Comune per lo Stadio. I funzionari del Comune ci hanno supportato sin dall’inizio."Se dimostra forza da sola credo che possa essere positivo. Vuole il 100% del Foggia? Non so se ha detto questo, se ne può parlare. Noi siamo disponibili ad ascoltare tutte le offerte. In questo momento siamo noi tre al vertice. Qui c’è tanta tensione, la pressione pubblica ci mette in difficoltà. Noi non siamo perfetti però vi posso assicurare che ce la stiamo mettendo tutta. Ci sono state delle incomprensioni interne ma ora è il momento di essere uniti. Con l’apporto della tifoseria sarà tutto più facile"."Il Foggia ora è appetibile, siamo quasi con un piede in Lega Pro, ora approveremo il bilancio ma già posso dire che abbiamo una debitoria irrisoria che non supera i 200 mila euro e senza questa situazione di emergenza avremmo potuto chiedere addirittura in attivo. In Serie D l’obiettivo è vincere il campionato, ovviamente. In Serie C faremo un campionato di consolidamento. Se ci saranno aiuti esterni le nostre ambizioni potrebbero aumentare.Ci dobbiamo preparare ad un inizio campionato di sofferenza e di difficoltà economica perché difficilmente potremmo partire con gli abbonamenti..Il riferimento è allal'inchiesta è volta ad accertare eventuali irregolarità per la partita contro il Picerno, terminata con il punteggio di 3-2 il 5 maggio 2019, valida per il girone H del campionato di Serie D eche ha annunciato il suo immediato addio al Trani parlando anche di questioni extra calcistiche. I giocatori avrebbero concordato una cifra complessiva di 25mila euro, da dividere con il resto del gruppo. La Procura Federale ha infatti disposto un rinvio a giudizio per la società pugliese e per i giocatori Patierno, Picci, Anaclerio, De Santis (Vincenzo e Nicola), Fiorentino, Montrone e D'Aucelli. Indagati anche il presidente del Bitonto Rossiello e il dg del Picerno Mitro.Presente ancheche ha parlato proprio del futuro della società rossonera: "Potrebbe vederci impegnati per il ripescaggio o addirittura per l’ammissione diretta, considerando i fatti che stanno riguardando le altre società. L’impegno è rimasto lo stesso, stiamo facendo tanti sacrifici. L’anno scorso ho provato ad iscrivere la squadra in C ma Ghirelli ha sbattuto la testa sulla scrivania, avevamo tutta la documentazione ma giustamente mancavano dei pagamenti. Sono fiducioso per il ripescaggio, per l’iscrizione in Serie D abbiamo tutta la documentazione pronta. Entro il 28 ci comunicheranno l’ufficialità per l’iscrizione".