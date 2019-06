Il Foggia, dopo aver lottato per salvarsi in Serie B nell'ultima stagione, non si iscrive al prossimo campionato di Serie C. C'era tempo fino alla mezzanotte di oggi per inoltrare la documentazione utile all'iscrizione, ma alle 18 si può già dire che i Satanelli non si iscriveranno alla C.



La famiglia Sannella aveva messo in vendita il club alla cifra simbolica di un euro; il sindaco di Foggia, Franco Landella, si è occupato della vicenda, incontrando e parlando con imprenditori che potessero dare il loro contributo. Ma non c'è stato niente da fare, nonostante l'ottimismo mancavano ancora 500mila euro: il Foggia non parteciperà al prossimo campionato di Serie C.