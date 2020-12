Il Foggia sarà presente nel noto gioco elettronico Pro Evolution Soccer, disponibile per PlayStation. Questa la nota del club, diramata dai canali ufficiali dello stesso, dove è possibile seguire le indicazioni per installare i satanelli sulla propria console: "Non poteva mancare il Foggia tra i team presenti in Pro Evolution Soccer, il gioco di calcio più famoso al mondo: da oggi, infatti, sarà possibile scaricare la versione personalizzata dei rossoneri, “figlia” del grande e minuzioso lavoro svolto da Antonio Giovanniello e Leonardo La Daga e poter schierare la vostra squadra del cuore, sfidando i più blasonati club d’Europa in sfide infinite alla Play!".