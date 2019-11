Una nuova nota di Italdiesel (la quale ufficialmente non si è mai presentata in città), proprietaria del Football Club Rieti, sulla vicenda societaria. La firma l’amministratore unico del Rieti, Giuseppe Troise: la proprietà replica all’annuncio dei calciatori, con la possibilità di un deferimento a carico dei tesserati, definisce il club “celeste-amaranto” (e non amarantoceleste) e si dice pronta a restituire a Curci la società, definita che dice a Curci di aver reso il Rieti “un malato che lui stesso ha portato in coma irreversibile”.La chiusa è devastante: Italdiesel come ultima ipotesi valuta anche di portare i libri contabili in tribunale e far fallire il club.