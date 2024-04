Il fratello di Conte e il record di punti: 'C'è chi legge la storia e chi la scrive'. Poi precisa: 'Non era rivolto agli interisti'

21 minuti fa



"C'è chi legge la storia e chi la scrive" con un post su Instagram Daniele Conte, fratello dell'ex allenatore di Juventus e Inter Antonio Conte, aveva commentato così il pareggio dei nerazzurri contro il Cagliari, che ha impedito a Simone Inzaghi di raggiungere e superare quota 102 punti in Serie A. Un'uscita che ha fatto arrabbiare i tifosi dell'Inter, per questo motivo oggi Daniele Conte ha voluto precisare che il suo post non era riferito agli interisti: "Vorrei precisare che il mio non è stato uno sfottò rivolto ai tifosi interisti, non mii permetterei mai! Quella maglietta celebrativa è stata creata dal sottoscritto per il record dei 102 punti. Per questo motivo e sapendo che è difficile da eguagliare, spero che rimanga inviolato il più a lungo possibile".