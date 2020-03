Nuestra madre esta con un Cancer hace cuatro años y no detendrá su pelea contra la enfermedad. Pedimos un poco de respeto y consideracion... — nicola higuain (@NicolaHiguain) March 21, 2020

. Dopo aver ricevuto l'esito negativo del tampone del coronavirus, Gonzalo si è diretto a Torino-Caselle con un certificato medico, e da lì, con un volo privato, è partito per il Sudamerica, dopo aver fatto scalo prima in Francia, poi in Spagna. Una scelta criticata da molti e che ha suscitato diverse polemiche, sull'opportunità di lasciare l'Italia in un momento del genere, in piena emergenza coronavirus.In risposta alle polemiche è intervenuto Nicola, fratello di Gonzalo, con un duro messaggio, pubblicato sul proprio profilo Twitter: "".