Il fratello del calciatore della Fiorentina German Pezzella, Bruno, ha rilasciato alcune dichiarazioni a FirenzeViola.it dopo l'infortunio del difensore viola: "Ci sentiamo tutti i giorni. Mi ha detto che i medici stanno lavorando tutti i giorni con lui per farlo tornare a giocare quando sarà possibile, senza però precorrere i tempi. Per infortuni come il suo di solito si sta fuori due mesi ma io lo conosco… è impossibile che stia fuori così tanto, farà di tutto per tornare in campo presto. Speriamo bene davvero.German sta giocando benissimo. Lui a Firenze si sente a casa e questo si vede quando gioca. Quando parlo con lui, mi racconta sempre di come sia bello il gruppo della Fiorentina, di come sia grande lo spirito di voler lottare fino alla fine in ogni partita. Per i tifosi vedere dettagli del genere è a mio avviso una delle cose più belle, al di là dei risultati che poi si ottengono".