Vince il Fulham e, un anno dopo, torna in Premier League. Nella finale playoff della Championship, i Cottagers vincono 2-0 contro il Brentford, arrivato terzo in regular season, e lo fanno grazie a Joe Bryan, laterale mancino classe '93 arrivato due anni fa dal Bristol City.



0-0 dopo i tempi regolamentari, ai supplementari ha sbloccato il match il 23 del Fulham: punizione dalla trequarti, Raya messo male, palla calciata dal sinistro del nativo di Bristol che va all'angolino. Erroraccio quello del portiere del Brentford, che poi nulla può quando, nel finale, si ritrova sempre Bryan davanti: percussione sulla sinistra, uno due con un compagno, destro delicato che vuol dire 2-0. Negli ultimi secondi, poi, la rete di Dalsgaard, ininfluente. Finisce qui la favola Brentford, rinizia da qui quella del Fulham e di Scott Parker: c'era lui, in panchina, la scorsa stagione, quando è arrivata la retrocessione. C'è lui, ora, a festeggiare il ritorno.