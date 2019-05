Ha appena lasciato la Juventus e per i bookmakers è probabile che riparta subito da un’altra big. Il futuro di Massimiliano Allegri è in Francia, questo il verdetto degli analisti dopo la festa di addio allo Stadium: il Paris Saint Germain è all’orizzonte, e anche se non è ancora chiara la posizione di Thomas Tuchel, i campioni di Francia, come riporta Agipronews, sono la prima scelta per Allegri, a 2,73. Il tabellone Snai non esclude però il colpo di scena, ovvero il passaggio all’Inter di nuovo sotto la supervisione di Beppe Marotta. Un’ipotesi a 4,50, davanti ad altri due scenari di lusso come Chelsea e Bayern Monaco, entrambi a 7,50. L’opzione Tottenham, magari con un suggestivo scambio con Mauricio Pochettino, pagherebbe invece 10 volte la posta