. L'attaccante spagnolo aveva annunciato che avrebbe preso una decisione al ritorno dagli impegni con la Nazionale spagnola, con tre opzioni sul tavolo: rinnovare con il, partire in estate oppure restare fino alla naturale scadenza del contratto, nel 2023. La prima ipotesi è sempre più remota, la freddezza sull'argomento del presidentetestimonia come i dialoghi connon abbiano finora dato frutti, la volontà dei blancos è quella di non perdere il giocatore a zero e di conseguenza la strada che porta a una separazione nelle prossime settimane prende sempre più quota.- Le opzioni in questo senso non mancano. La sirene dellasi fanno sentire sempre più forti, perché doposi sarebbe fatto avanti anche il, fresco di addio di Sadio Mané.: piace a Pioli, che lo ha elogiato pubblicamente, piace a Maldini che ha anche contattato Ancelotti per avere informazioni. E i rossoneri potrebbero mettere sul piatto qualcosa che Klopp non potrebbe garantire:, fattori che secondo la stampa spagnola consentono al Diavolo di avere un forte appeal sul giocatore. C'è però da fare i conti con i, importanti sia dal punto di vista del cartellino (non meno di 30 milioni di euro) che dell'ingaggio (lo spagnolo percepisce 7 milioni a stagione al Real), che devono innestarsi in un mercato da condurre all'interno di un, considerando anche gli altri tavoli su cui lavorano Maldini e Massara (su tutti). Il Real aspetta, la Premier chiama e il Milan osserva: il futuro di Asensio resta in bilico.