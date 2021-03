Dopo l’Europeo di quest’estate, Joachim Löw non sarà più l’allenatore della Germania. A sessantun anni e dopo un quindicennio alla guida della Mannschaft, il tedesco ha deciso di prendersi qualche settimana di riposo prima di decidere il suo futuro.



Molti indizi fanno pensare che sia destinato ad allenare in Spagna. Secondo il quotidiano Bild, infatti, Löw ha già iniziato a prendere lezioni private di spagnolo, indiscrezione che è stata confermata dallo stesso CT in un’intervista concessa alla radio Bayern1.