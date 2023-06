La stagione è appena terminata e il calciomercato, che prenderà il via ufficialmente a luglio, è già entrato nel vivo. Come ogni estate il nome di Sergej Milinkovic-Savic è uno dei più gettonati anche se, finora, il centrocampista serbo è sempre rimasto alla Lazio. Ma, visto il contratto in scadenza nel 2024, le pretendenti per il giocatore biancoceleste potrebbero aumentare in questa sessione di mercato. La Lazio, secondo gli esperti, rimane però avvantaggiata rispetto alle avversarie tanto che una permanenza a Formello di Milinkovic-Savic si gioca a 2,50. La prima insidia per i capitolini arriva dalla Juventus, da sempre grande estimatrice del giocatore nativo di Lleida: Allegri, alle prese con una rivoluzione tecnica, vorrebbe finalmente realizzate il sogno di allenare Sergej, un’ipotesi in quota a 4,50. L’unica formazione straniera che prova a inserirsi tra le big della Serie A appare l’Atletico Madrid del Cholo Simeone. Il tecnico argentino, visto lo spirito combattivo e la classe sopraffina del numero 21 della Lazio, lo ritiene il giocatore ideale per il suo centrocampo tanto che vederlo indossare la maglia dei Colchoneros è offerto a 5,00. Alle spalle delle tre favorite si fanno largo Inter, Napoli e Milan. I nerazzurri possono contare sulla carta Simone Inzaghi, ex tecnico del Sergente, con il quale ha legame molto forte. I Campioni d’Italia, in attesa di scoprire quale sarà il loro nuovo tecnico, sognano di inserire SMS in un sistema di gioco, il 4-3-3, che il centrocampista conosce a memoria: Inter e Napoli sono appaiate in quota, a 7,50, per accaparrarsi le prestazioni del giocatore serbo. Infine il Milan che parte più distaccato e che potrebbe alternare Milinkovic-Savic in più ruoli: Sergej nuovo perno del centrocampo rossonero pagherebbe 9 volte la posta.