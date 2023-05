Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Mauro Icardi'nin omuzlarında! #SporTotoSüperLig pic.twitter.com/IrNdK7KzYw — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) May 30, 2023

nella sua storia, a distanza di 4 anni dall'ultimo titolo.della conquista del campionato con 90' di anticipo. A nulla è valso lo sforzo estremo dei rivali cittadini del Fenerbahce, che pur vincendo per 2-0 sull'Antalyaspor rimane staccato di 5 punti in classifica e nulla potrà fare nel prossimo ed ultimo turno che prevede proprio l'accesissimo derby di Istanbul.- Nella serata che consacra i nuovi campioni di Turchia,del match contro l'Ankaragucu, nelle 23 partite disputate. E pensare che nella prima metà di stagione l'ex capitano dell'Inter, arrivato in prestito dal Galatasaray, era stato afflitto da diversi problemi fisici. C'è parecchia Italia nel successo del club più titolato di Turchia, vista la presenza nella formazione titolare di altre vecchie conoscenze della Serie A come il portierein cabina di regia e dell'ex idolo di Napolicome arma preziosa per innescare Icardi o per spaccare in due le partite pure da subentrante.che, dopo la vittoria della Coppa di Turchia nel 2018 alla guida dell'Akhisar Belediyespor e del campionato 2019/2020 con l'Istanbul Basaksehir, ottiene un successo per provare ad entrare nella storia di una società su cui grava sempre e per chiunque l'ombra ingombrante di una leggenda come Fatih Terim. Il merito principale di Okan è stato quello di dare una forte identità ad una squadra imbottita di giocatori di esperienza e grande carsima come i vari Nelsson, Rashica, oltre ai già citati Torreira, Oliveira, Icardi e Mertens, ma anche di talenti in rampa di lancio come il terzino destro Boey e l'esterno offensivo Kerem Akturkoglu.