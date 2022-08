A quanto pare, Sergio Oliveira dalla Roma è stato solo il primo dei colpi che il Galatasaray aveva in mente di mettere a segno in Italia. Dopo il portoghese, infatti, gli aranciorossi di Istanbul sono vicinissimi ad assicurarsi a prezzo di saldo l'ex Fiorentina Torreira dall'Arsenal e nelle ultime ore stanno portando avanti un assalto importante per Mertens, che ha salutato il Napoli.



DOPO IL DOLORE - Curioso come entrambi i calciatori abbiano salutato le vecchie squadre "non come avrebbero voluto", promettendo di rimanerne sempre tifosi. Per Lucas Torreira la trattativa con l'Arsenal è ormai ai dettagli, i Gunners non hanno intenzione di tirarla per le lunghe e, forti del nuovo acquisto Vieira dal Porto, si possono accontentare di circa 7 milioni. Mertens, invece, può accordarsi a zero per il cartellino, ma ha un ingaggio piuttosto pesante sul quale si sta giocando l'affare. Dai 4 milioni di euro l'anno richiesti i turchi puntano a sottrarre 500mila euro, ma offrono una serie di benefici che potrebbero indurre il belga ad accettare. I due, oltre a Olivera, troverebbero anche il sempreverde Muslera, ex portiere della Lazio.