Nella serata più spaventosa dell'anno il Genoa proverà a giocare un brutto scherzetto a casa Milan.



​Magari ripetendo l'impresa centrata quattro stagioni fa con l'ausilio di due futuri rossoneri, Niang e Bertolacci. L'attaccante francese, arrivato in prestito proprio dal Diavolo e destinato a farvi ritorno a fine campionato, ed il centrocampista romano furono infatti due dei marcatori rossoblù nel 3-1 con il quale il Grifone il 29 aprile 2015 infranse un tabù che durava da oltre mezzo secolo, espugnando la San Siro rossonera 57 anni dopo l'ultima volta.

​Gli altri marcatori della partita furono Mexes da una parte e Iago Falque dall'altra, che in pieno recupero stroncò definitivamente le speranze dei lombardi di portare a termine il proprio tentativo di rimonta.​Era il Milan di Pippo Inzaghi ma soprattutto era il Genoa di Gasperini, una squadra lanciata verso una qualificazione europea conquistata sul campo ma che salterà in maniera bruciante a scapito dei cugini della Sampdoria per motivi finanziari.​Tra idi quel incontro, tutti peraltro attualmente in forza al Milan, che questa sera saranno di nuovo protagonisti della sfida l'unico che giocò allora e dovrebbe scendere in campo anche oggi, almeno dal primo minuto, è il milanista(che nel frattempo ha cambiato casacca) e, possibili titolari stasera, nel 2015 restarono in panchina. Così comeche difficilmente partirà dal primo minuto. Discorso inverso invece perpassato dall'essere protagonista decisivo in quel frangente ad elemento dimenticato nel collettivo di Gattuso. Fuori, ma per motivi fisici, anche, presente nella disfatta rossonera di tre anni fa.