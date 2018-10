Miguel Veloso è pronto a fare il suo terzo debutto con la maglia del Genoa.



Dopo 5 mesi da svincolato, il regista portoghese da 10 giorni è tornato ad essere a tutti gli effetti su un tesserato rossoblù. Finora però l'opportunità di scendere in campo con il Grifone non gli è stata ancora concessa da Ivan Juric. Contro la juventus, due sabati fa, Veloso resto a casa mentre domenica pomeriggio con l'Udinese si è dovuto accontentare di sedersi in panchina per tutti i 90 minuti di gara.



Domani sera però, nel recupero della gara col Milan non giocata lo scorso 18 agosto, l'ex Dinamo Kiev potrebbe tornare al centro della linea mediana rossoblù. Domenica pomeriggio nella conferenza stampa del post partita Juric ha effettivamente ammesso che contro i rossoneri attuerà qualche cambio di formazione rispetto alle ultime uscite. Tra questi dovrebbe esserci anche il turno di riposo concesso al brasiliano Sandro, apparso affaticato contro l'Udinese. A contendersi il suo posto nell'undici titolare sono Luca Mazzitelli e proprio Veloso.