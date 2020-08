Resta incerto il futuro di Andrea Pinamonti al Genoa.



Nonostante un riscatto arrivato alla cifra record di 18 milioni lo scorso 1 febbraio, in maglia rossoblù il giovane attaccante trentino ha faticato ad imporsi, finendo per patire le difficoltà di una squadra partita con grandi ambizioni ma in grado di salvarsi solamente all'ultima giornata. Il suo rendimento stagionale parla di appena cinque reti messe a referto, nonostante sia stato spesso scelto come centravanti titolare dai tre allenatori alternatisi sulla panchina del Grifone.



Un bottino avaro che tuttavia non sembra aver fatto scemare l'interesse di grandi club nei suoi confronti. Nelle scorse settimane Pinamonti è stato più volte accostato alla Juve che lo vorrebbe in bianconero come punta di scorta da far crescere con tranquillità. Ma sul ragazzo, cresciuto nel vivaio dell'Inter, gli stessi nerazzurri vantano ancora un'opzione di riacquisto che potrebbero esercitare non soltanto per sottrarlo alla corte di Madama ma anche per fornire ad Antonio Conte una valida alternativa là davanti.



Secondo l'edizione odierna di Tuttosport, la dirigenza meneghina sarebbe disposta a riportare il giocatore alla Pinetina ma soltanto nel caso in cui Lautaro Martinez non dovesse partire. Se così fosse Pinamonti diverrebbe di fatto l'alter-ego del toro argentino, pur avendo caratteristiche fisiche e tattiche completamente differenti.