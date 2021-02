, con i bianconeri a caccia di continuità dopo la vittoria contro il Crotone.dopo l’instabilità palesata nei turni precedenti. Compito non facile in casa di una squadra costante e solida come il Verona (S-IET 97,4%, quinto al termine del girone di andata). Nella costruzione di gioco e nell’architettare la manovra, la Juventus si è mostrata superiore agli scaligeri finora, essendo più performante nei fraseggi (K-Pass +2%), nella ricerca di soluzioni di gioco ottimali (K-Solution +1,8%) e in assoluto sul piano tattico (K-Movement +1,3%). L’Hellas al contrario può fare leva sulla fase di non possesso (Pressing +1,1%) e sul pressing (Aggressività Difensiva +1%). In virtù di queste doti, la squadra di Juric viene considerata una formazione molto più fisica che tecnica. Tuttavia, nell’ultima giornata i bianconeri hanno sviluppato un volume di carico esterno nettamente superiore: addirittura +16% in termini di alta intensità e +48% di sprint! Tutta da seguire sarà poi la sfida nella sfida tra Zaccagni e Chiesa, tra i più abili del campionato negli 1 contro 1, avendo portato a buon fine rispettivamente 9 e 7 occasioni in media a partita.Se la Juventus ha l’obiettivo di avvicinare la vetta, l’Inter invece vuole tenersela stretta., con valori in linea con i Top Club Europei: IET +8%, IEF +7%, K-Pass +9%, K-Movement +7%. Il match di San Siro contro il Genoa vede dunque gli uomini di Conte favoriti, in una sfida che probabilmente vedrà i nerazzurri tenere in mano il pallino del gioco, abituati a cercare più confronti diretti (+50% di 1vs1) e produrre più passaggi di medio-alta difficoltà rispetto ai rossoblù (+54%)., perdendo una sola delle 10 partite sotto la nuova gestione tecnica (5V, 4N). Inoltre, ci sono dei dati a cui i liguri possono aggrapparsi, come l’efficienza nei passaggi (è vero che il Genoa costruisce meno, ma completa con successo il 50% dei passaggi ad altissima difficoltà, contro il 47% dell’Inter) e il volume fisico sviluppato. Di fatto, i rossoblù sono abituati a percorrere 5 km in più dei nerazzurri e quindi stressare il possesso palla dell’Inter con un pressing alto potrà essere un fattore per la squadra ligure.A differenza di Inter e Juventus, galvanizzate dall’ultimo turno di campionato, Milan e Roma non possono dirsi soddisfatte dell’ultima uscita.. Il momento delle due squadre non consente di fare pronostici sulla sfida dell’Olimpico, dove i rossoneri per rialzare la testa dovranno ripartire dalle loro certezze, con un occhio anche ai numeri. Il 92,7% di Efficienza Fisica e le 20 occasioni create di 1 contro 1 nel derby non descrivono infatti una squadra appannata. La garanzia rossonera invece si chiama Ibrahimovic (autore comunque di un eccellente 94% di IET contro l’Inter), senza dimenticare un Leao a tratti devastante nella prima parte di stagione, che deve ritrovarsi (IEF 92% nelle ultime uscite a fronte di un potenziale del 98%!). Anche la squadra di Fonseca può contare su uomini chiave, che donano alla Roma un mix di potenza e creatività, utile per scardinare la retroguardia milanese: l’attuale 94% di IET di Dzeko, Mayoral e Mkhitaryan, confrontato al calo della coppia Romagnoli-Kjaer (IET 86%, picco negativo stagionale) può rivelarsi decisivo. Nel complesso, la formazione giallorossa potrà inoltre sfruttare l’aggressività difensiva (93%) e l’organizzazione tattica (K-Movement 92,4%) per far fronte alla fase di possesso del Milan.