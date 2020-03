Quasi un giocatore su cinque di quelli impiegati quest'anno dal Genoa in campionato è cresciuto nel vivaio del club ligure.



Un dato, reso pubblico dal CIES e ripreso questa mattina dalla Gazzetta dello Sport, che evidenzia l'attenzione della società rossoblù verso il proprio settore giovanile, proiettandolo in prima posizione in questa speciale classifica di Serie A.



Nelle prime 26 giornate di campionato il Grifone ha mandato in campo ben sei calciatori forgiati al proprio interno. Si tratta di Mattia Perin, Mimmo Criscito, Stefano Sturaro, Paolo Ghiglione e dei giovanissimi Mattia Rovella e Delinho Cleonise. Dietro al Genoa si posizionano sul podio virtuale Brescia e Milan.