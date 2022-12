Roberto Pereyra vuole lasciare l’Udinese al termine del suo contratto – giugno 2023 -. Il centrocampista argentino sogna di far ritorno al River Plate ma da Buenos Aires non sono arrivate grandi manifestazioni d’interesse. La Fiorentina, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, tenterà l’affondo a gennaio. Il patron del club friulano Pozzo, dal canto suo, non ha alcuna intenzione di cedere a zero il proprio giocatore.