Salvatore Sirigu lascia il Torino dopo 4 stagioni. Proprio in questi minuti, il portiere classe '87, reduce dalla vittoria dell'Europeo con l'Italia, ha firmato l'accordo che lo legherà al Genoa fino al 30 giugno 2022, con opzione di rinnovo per un'altra stagione. Sarà lui dunque il successore di Perin tra i pali della portà rossoblù, con Marchetti confermato nel ruolo di vice e Andrenacci come terza scelta.



Il Torino, che aveva deciso da tempo di prescindere da Sirigu e che punterà con forza su Milinkovic-Savic, affiancato da Berisha, è disposto a rescindere il contratto dell'estremo difensore sardo, che era legato al club granata per un'altra stagione.