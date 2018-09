Il Genoa dimostra ancora una volta la propria attitudine nello scovare giovani talenti in giro per l'Italia.



Nel weekend appena trascorso la società rossoblù ha aperto i cancelli di Pegli a Antonio Geraci, giovanissimo attaccante piemontese protagonista nell'ultima stagione di ben 30 rete nel campionato regionale Under 16.



Per il momento il ragazzo ha fatto rientro nella società di origine, il Chisola, ma le sue prestazioni future verranno senza dubbio tenute in considerazione dalla dirigenza del Grifone.



A riportare la notizia il sito sprintesport.it