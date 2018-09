Chiuso ufficialmente il mercato dei 'grandi', il Genoa prosegue nelle manovre per quanto riguarda i giovani giocatori del proprio vivaio.



Secondo quanto riferisce il portale Toscanagol.it, la società ligure e il Ponsacco, club di Serie D, hanno trovato l'intesa per il trasferimento in prestito in Valdera del difensore classe 2001 Bruno Calabrese.



Il giovane calciatore d'origine campana è il terzo giocatore proveniente dalla Primavera del Grifone che si accasa al Ponsacco nel giro di poche settimane: prima di lui identico percorso fu infatti eseguito anche dal terzino Massimo Tazzer e dal portiere Alessandro Bulgarelli.