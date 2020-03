Tra le molte misure straordinarie attuate dal Genoa in ottemperanza alle disposizioni governative per limitare l'espandersi del coronavirus c'è anche lo stop agli allenamenti della prima squadra.



Criscito e compagni saranno dispensati dal presentarsi a Pegli per tutto il resto di questa settimana. Soltanto lunedì, salvo nuove e non escludibili proroghe, i rossoblu riprenderanno il proprio lavoro sul campo.