L’albero genealogico del pallone regala sorprese. Perché anche il calcio ha le sue dinastie e alcune, più di altre, diventano iconiche come filastrocche. Ilparla con gli, figlio die fratello di, ha smosso il pallottoliere delle squadre africane ai(evitando il record negativo degli zero gol alla prima giornata) grazie al guizzo valso l’1-1 contro il. Una piccola speranza per le Black Stars, poi sconfitte 3-2.Intanto il passaggio di consegne: il Mondiale inpermette alla dinastia degli Ayew di continuare a sorprendere. André, autore del momentaneo 1-1 delcontro la corazzata lusitana, è uscito dal campo al minuto 76 per far posto al fratello. Entrambi cresciuti nelle giovanili del, i fratelli hanno consolidato il loro legame rappresentando le Black Stars e giocando insieme già iindel 2014. E non è tutto, perché oltre a loro c’è anche Ibrahim. Il terzo fratello. Classe ’88, vanta qualche presenza in nazionale tra il 2009 e il 2010 con poche soddisfazioni.Riavvolgendo il nastro, la storia continua.I fratelli ghanesi sono figli del leggendario, (campione d’Europa col Marsiglia e di passaggio in Italia con il, a metà degli anni Novanta)Roba da, per andare alla base di un soprannome così spericolato. E alle origini di una dinastia storica per il pallone africano.