Dalla quantità e pericolosità dei tiri in porta e verso la porta o dal possesso palla? Dalla costruzione della manovra o dalle soluzioni individuali?come nei due precedenti e recenti casi, partita che ha fornito il primo punto a testa a entrambe le squadre, risultato che non ha soddisfatto nessuno perché tutti avrebbero voluto vincere dopo una sconfitta all’esordio.(quattro, tra cui una traversa di Barella, un errore grossolano di Dzeko e due parate acrobatiche di Pyatov, il portiere ucraino, su Correa e De Vrij quando mancavano meno di cinque minuti alla fine).Senza Fernando, Junior Moraes e Dentinho e con Lassina Traoré infortunatosi gravemente (ginocchio destro saltato) dopo neanche dieci minuti,e propositivo, cominciando a svolgere l’azione da dietro e con un pressing ultra-offensivo. Ovvio, tutto questo non c’è stato per l’intera partita, ma per la maggioranza dei due tempi, in particolare il secondo nel quale, all’iniziativa avversaria soffocata, corrispondeva una ripartenza sempre temibile, per la grande tecnica in velocità della colonia brasiliana che ha messo radici in Ucraina.Dire allora che il risultato è giusto diventa forse pilatesco, ma non è un’eresia.(la difesa a tre si compone di cinque uomini quando scatta la fase di non possesso). Lo Shakhtar quasi certamente non si qualificherà (ha perso all’esordio con i moldavi dello Sheriff), ma il calcio di De Zerbi non è né banale, né prevedibile. Se ha scelto di andare all’estero per mostrare cosa sa fare anche in Champions League, ha scelto una strada difficile, ma gratificante.Non a caso la prima occasione (4’) ce l’ha avuta Salomon che ha guadagnato il limite dell’area con cinque passi strettissimi, poi ha tirato di destro fuori di un sibilo. Inter che parte piano (6’) e non sfrutta con Dumfries prima e Dzeko poi, una doppia occasione dalla stessa palla. Poi(Dumfries, in anticipo di testa, finisce per franargli addosso) che lascia il campo in barella (ne avrà per mesi) e De Zerbi gioca la carta Tete.Lo Shakhtar replica poco dopo (20’) Pedrinho, in area, tira a colpo sicuro, ma Dzeko, colpevole di aver perso palla, fa argine. La sfera finisce a Tete il cui tiro va fuori di un niente.Occasioni sostanzialmente alla pari, ma quelle dell’Inter pesano di più. Almeno fino all’inizio di ripresa (49’) quando, tanto che lo Shakhtar ad ogni ripartenza mette paura. Simone Inzaghi mette mano ai cambi (55’). Via Dzeko per Correa (comprensibile) e fuori Brozovic per Calhanoglu (meno comprensibile). La musica non cambia, anzi c’è pure qualche stonatura in più. Pyatov (64’) - più tardi straordinario - sbaglia un rinvio corto, viene servito Lautaro che colpisce frettolosamente e la palla va alta. Pochi minuti (71’) e finisce anche la partita dell’argentino rilevato da Sanchez.Dall’altra parte. Mudryk per Salomon, Kryvtsov per Ismaily (78’).Per esempio (81’) via Vecino e dentro Gagliardini (non è questo il caso), poi avanti Perisic ed esce Dimarco. Patrick per Marlos è un cambio a perdere e infatti l’InterA Inzaghi l’arduo compito di smentire il vaticinio.Marcatori:Assist:Shakhtar: Pyatov; Dodō, Marlon, Matviyenko, Ismaily (dal 33’ s.t. Kryvstov); Stepanenko; Pedrinho, Maycon, Alan Patrick (dal 40’ s.t. Marlos), Solomon (dal 33’ s.t. Mudryk); Traore (dall’11’ Tetê).Inter: Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic (dal 10’ s.t. Clhanoglu), Vecino (dal 36’ s.t. Gagliardini), Dimarco (dal 36’ s.t. Perisic); Dzeko (dal 10’ s.t. Correa), Lautaro (dal 27’ s.t. Sanchez).Ammoniti: Dumfries (I)Espulsi:Arbitro: István Kovács (Romania)