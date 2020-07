Un sogno diventato realtà: per i giovanissimi Falbo e Moro, della Primavera, una brutta serata per il campionato della Lazio sarà comunque da incorniciare. Inzaghi gli ha regalato gli ultimi minuti. E proprio l'ex Barcellona, a Lazio Style Channel, ha raccontato l'emozionante esordio.



ESORDIO RAUL MORO - Tutto parte da un pallone filtrante, Moro è velocissimo, stacca tutti, poi una zampata di Bonucci gli toglie il pallone proprio all'ultimo, prima di andare in porta: "Non me l’aspettavo così l’esordio, venivo da una lesione di un mese, pensavo di essere stato convocato solo per fare numero. Ero pronto per tutto però e alla fine sono entrato. Su quella palla pensavo di arrivarci, se Bonucci non scivolava andavo in porta. È un sogno diventato realtà, ho iniziato da tre anni a fare il calciatore ed ora il sogno è realtà. Sono sempre grato a Inzaghi, mi ha fatto esordire nel campionato più difficile o quasi del mondo, gliene sarò sempre grato. Il mio primo messaggio lo manderò a mamma e papà, poi al mio procuratore perché hanno sempre creduto in me. Dobbiamo lavorare, forse riesco a fare un’altra partita con più minuti, credo che alla prossima partita faremo punti".