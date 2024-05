Il Girona è in Champions League per la prima volta nella sua storia: 4-2 al Barcellona, scavalcato al 2° posto

nella 34esima giornata della Liga, il campionato spagnolo: si tratta di una vittoria storica, perchénella storia del club biancorosso, che si era affacciato in prima divisione per la prima volta solo nel 2017.- 4-2 ai blaugrana che: allora il Girona era balzato in testa alla classifica, oggi invece consegna nelle mani del Real Madrid la vittoria del campionato

- Subito in vantaggio il Barcellona con Christensen al volo, subito pari Girona con il 20esimo sigillo stagionale didi testa su assist di Ivan Martin. Prima della fine del primo tempo ecco il rigore perfetto di Lewandowski, poi il tecnico Michel nella ripresa, in un momento di sofferenza, mette dentro, che in dieci minuti segna due gol e realizza un assist: prima scarica in rete un appoggio di Dovbyk su errore di Sergi Roberto, poi apparecchia da destra per il sorpasso firmato, infine calcia al voloe buca Ter Stegen per l'apoteosi dell'intero stadio.

L'Athletic Club quinto ha battuto ieri il Getafe, ma è distante 13 punti quando ne rimangono solo 12 a disposizione