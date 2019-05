Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'AIA Eugenio Tenneriello; nel corso della riunione del 14 maggio 2019; ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:





Gara Soc. CAGLIARI -Soc. JUVENTUS del 2 aprile 2019

Il Giudice Sportivo,

vista la riserva di cui all'ordinanza in Comunicato Ufficiale n. 196 del5 aprile 2019; vista la relazione supplementare della Procura Federale;

vista in particolare la nota informativa della Questura di Cagliari in data 11 aprile 2019; rilevato che è emerso che i cori in questione, pur certamente censurabili, hanno avuto durante la gara una rilevanza oggettivamente limitata anche in ordine alla effettiva percezione:

P.Q.M.

delibera di non applicare sanzioni alla Soc. CAGLIARI.