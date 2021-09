si fa trovare pronto sia sulle uscite che a terra disinnescando un paio di situazioni complicatediligente alla sua prima al Picco.un paio di amnesie difensive nel primo tempo ed anche nella ripresa pur senza fare errori madornali.insegue Dybala fino a metà campo e tutto sommato regge anche sulla difesa piazzata.Bastoni 6,5: non può spingere visto che dalla sua parte giostra Chiesa, ma appena può si fa vedere con qualche bella iniziativa.spesso preso di infilata in mezzo al campo così come sovente si pesta i piedi conBourabia. Meglio nella ripresa.passo compassato e con una forma che rasenta il 70%. (31’ stVerde 6: rincorre una miriade di palloni ma proprio da uno di questi nasce la rete del pareggio juventino. (31’ stla nuova posizione in campo lo fa girare a vuoto togliendo una pedina in mezzo al campo. La Juve domina infatti nella terra di mezzo prendendo di infilata Bourabia e Salva Ferrer. Nella ripresa non arretra di un millimetro ed anzi ha la ghiotta occaione del 3-3 ma Szczesny lo mura da campione.si da un gran da fare e si inventa la rete che porta in vantaggio i bianchi. Cala nella ripresa.il trottolino francese è sempre pungente e sul lancio di Maggiore da una bambola a Bonucci facendo esplodere il Picco. (31’ st Nzola sv)con il materiale disponibile fa i miracoli, ma in mezzo al campo sarebbe servita maggiore copertura portando Maggiore nel suo ruolo più congeniale di mezzala.per le colpe sui gol, cercare altrove. Anzi, se la Juve salva il salvabile è anche merito suo.: guarda Gyasi accentrarsi, prendere la mira, tirare, lasciandogli il centro. Stranamente in difficoltà anche in altri momenti della partita.finché la Juve è questa, il gioco passa tutto dai suoi lanci. Il gol di Kean nasce dai suoi piedi, ma sulla fuga di Antiste fa solo lo spettatore.: forse frastornato da questo avanti e indietro dalla panchina, non sembra a suo agio. Ma trova la lucidità e la rabbia per il gol del 2-3, rete che può svoltare la stagione. Sua e della Juve.non accompagna l'azione come fatto da Alex Sandro di recente, Verde sembra metterlo in difficoltà, Allegri lo toglie all'intervallo (1' stcomunque un'altra cosa).gli equilibri, la fase difensiva, tutto quello che secondo Allegri serve e magari a Chiesa manca ancora...poi però è lui a prendere per mano la Juve e a condurla alla vittoria, con una rabbia e una voglia che dovrebbe essere da esempio per tutti. Esce per un riacutizzarsi del problema al flessore, sarebbe un bel guaio (39' stsbaglia una quantità di palloni, pure semplici, preoccupante. In crescita nella ripresa, ma servirebbe qualcosa di diverso.che sia stanchezza o scarsa determinazione, resta il fatto che appare molle e spaesato. Resta anche lui in panchina al 45' (1' stordine in campo non ce n'è, lui prova a metterlo. Ed evita il gol dello psicodramma sulla linea)la cosa migliore è quella torre per Kean su lancio di Bonucci, una parte del gol del vantaggio è sua. Per il resto assomiglia da vicino al solito Rabiot (22' stsi limita al compitino)parte piano, poi prova a prendere per mano la squadra ma si rende pericoloso solo dalla distanza. E nella ripresa, quando la Juve cambia marcia, non è lui a trascinarla.: è il più attivo fin dalle prime battute, non è un caso se è lui a trovare il gol. Un bel gol, che però non evita la momentanea rimonta dello Spezia. Sostituito da Morata, ha comunque fatto quello che doveva fare (14' stlavora per la squadra, fa a sportellate e mette lo zampino sul gol del 2-2).All.: a salvarlo sono proprio le reti di Chiesa e De Ligt, quei giocatori tanto discussi in questi giorni. Ed è Chiesa in particolare a sembrare imprescindibile in una Juve scarica e priva di nerbo, che in un modo o nell'altro la porta a casa ma ha rischiato l'ennesima figuraccia. Ottiene la prima vittoria del campionato, ma la strada sembra sempre e comunque in salita.