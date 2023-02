prima di tutto di prevenire i fallimenti finanziari dei club. verificare la "bontà" e la "salute" delle proprietà negare l'ingresso di fondi e investitori con interessi solo ed esclusivamente economici. assicurarsi che i club sviluppino un business che sia sostenibile ridistribuzione più equa dei fondi che vada a piramide dalla Premier League fino all'ultima divisione. impedire ai club di poter prendere parte a tornei indipendenti come ad esempio la Superlega, maggiore rappresentanza ed incisività dei tifosi nelle scelte del club come, ad esempio, il cambio di logo, nome e colori.

e il calcio inglese sta per vivere quello che in Inghilterra definiscono lo scossone più importante fin dal giorno in cui, nel lontano 1992, il massimo campionato fu creato in maniera indipendente dalla federcalcio britannica. Oggi verrà pubblicato l'ormai celeberrimo- Ma perché si è arrivati a questa presa di posizione?per cui è in atto un movimento attivo dei tifosi con manifestazioni e raccolta firme affinché l'attuale proprietario, il cinese Guochuan Lai, la smetta di opporsi alla vendita e ceda il club. Per questo il presidente della Federcalcio Inglese, collaborando col Governo, sta spingendo affinché esista un ente che possa ridistribuire le ricchezze e controlli le proprietà.Nel White Paper, quindi, il governo inglese, che è l'ente che organizza tutte le divisioni del calcio inglese ad eccezzione della Premier League. Sostanzialmenteche avrà poteri assoluti di gestione e controllo su tutti i club calcistici, e di conseguenza sui campionati, inglesi.L'ente regolatore avrà in particolare questi compiti:Di fatto il governo inglese sta per mettere le mani sul business più importante del mondo del calcio a livello globale, la Premier League, nata come campionato indipendente al di sopra di tutto e oggi rimessa, con la forza, sotto controllo.