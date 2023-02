. Il fischietto inglese ha infatti lasciato ufficialmente l’associazione dei direttori di gara d’oltremanica, come confermato in un comunicato ufficiale.-“(Professional Game Match Officials Limited). Lee è stato arbitro della Premier League per 15 anni ed in quel periodo ha diretto 287 partite di massima serie. La sua carriera da professionista lo ha visto arbitrare in oltre 500 partite, dopo essere passato alla Football League nel 1998. Vorremmo ringraziare Lee per il suo lavoro e gli auguriamo tutto il meglio per il futuro”.per la formazione ospite. La rete, infatti, andava annullata proprio per fuorigioco ma è stata invece convalidata. Dall’accaduto sono nate grandi polemiche in Inghilterra, visto che la convalida del gol è costata due punti ai Gunners, in lotta per il titolo insieme al Manchester City.