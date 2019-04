Il calcio italiano potrebbe puntare presto ad altri colpi alla Cristiano Ronaldo. Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, il Governo è pronto a mettere ai voti del Parlamento la norma del Decreto Crescita che favorirebbe fiscalmente anche i calciatori o gli allenatori provenienti dall'estero. Una sorta di ley Beckham in salsa nostrana che, esattamente sull'esempio di quanto avvenuto nei primi anni Duemila in Spagna, garantirebbe ai club di Serie A un risparmio importante a livello di tassazione, in particolare con l'Irpef che scenderebbe dal 43% al 30%.



In attesa di capire se la proposta di legge passerà o meno, vanno definiti i suoi ambiti di applicazione. A partire dal 2015, molte aziende del nostro Paese hanno ingaggiato diversi dirigenti stranieri approfittando di una normativa simile, che con l'attuale Governo potrebbe essere allargata anche a persone non laureate e che potrebbe dunque riguardare anche gli sportivi. Requisito fondamentale è il non aver avuto la residenza in Italia nei 2 anni precedenti e la sottoscrizione almeno di un contratto biennale, che porterebbe a godere dei benefici fiscali per un quinquennio.