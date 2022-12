“Vamos Diego, dáselo”



Mirada al cielo, pedido y explosión de triunfo. Un día soñado e inolvidable.

Mancano pochi secondi al rigore di Gonzalo Montiel, la regia internazionale inquadra Lionel Messi a centrocampo, abbracciato ai compagni,Il difensore del Siviglia non sbaglia, spiazza Lloris e regala all'Argentina la terza Coppa del Mondo della sua storiaUn aiuto divino all'Albiceleste e a Lionel Messi, al quale mancava solo il Mondiale per entrare nell'Olimpo.Francia ko, per la seconda volta in quattro finali.Anche in quel caso i rigori furono fatali, anche a Berlino a punire les Bleus fu un terzino, Fabio Grosso, che spiazzò Barthez nel penalty decisivo.